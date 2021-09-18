الإعدام لخلية اغتيال الرئيس الصماد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 20:58

الإعدام لخلية اغتيال الرئيس الصماد

منذ 16 mins 18 September، 2021
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

نفذت السلطات اليمنية حكم القصاص في حق خلية جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد.

المصدر: قناة المنار

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