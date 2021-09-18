أهالي قرى سهل عكار يناشدون إعادة التيار المقطوع منذ أسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 14:14

أهالي قرى سهل عكار يناشدون إعادة التيار المقطوع منذ أسبوعين

منذ 36 mins 18 September، 2021
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لبنان

ناشد رؤساء بلديات ومختارو وأهالي قرى وبلدات الكنيسة وتلبيبة والسماقية والعريضة وحكر الضاهري في سهل عكار، وزارة الطاقة وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان وشركة BUS، الإسراع في إعادة التيار الى المنطقة، بعد انقطاعه منذ أكثر من أسبوعين نتيجة إقدام مجهولين على سرقة الأسلاك النحاسية لشبكة التوزيع من على أكثر من خمسة أعمدة بين بلدتي الكنيسة وتلبيبة بمسافة تزيد على 500 متر تقريبا.

ولفتوا الى أنهم كانوا أبلغوا مؤسسة كهرباء لبنان عبر إدارة مكاتبها في بلدة حلبا، بالأمر، منذ ذلك الحين، ولكن نظرا إلى ضعف الإمكانات وعدم القدرة على تأمين أسلاك بديلة، لا يزال سكان هذه البلدات محرومين من التيار، ومعظم الأنشطة الحياتية والزراعية شبه متوقفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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