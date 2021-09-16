فياض استقبل السفير المصري وتباحثا باستقدام الغاز عبر الاردن وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2021 - 16:02

فياض استقبل السفير المصري وتباحثا باستقدام الغاز عبر الاردن وسوريا

منذ 19 mins 16 September، 2021
فياض وعلوي
لبنان

استقبل وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية الجديدة وليد فياض الخميس سفير مصر في لبنان ياسر علوي في زيارة بروتوكولية للتهنئة والتعارف، في حضورالمديرة العامة للنفط المهندسة أورور الفغالي.

وجرى خلال اللقاء البحث في آلية استقدام الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في هذا الاطار الاسبوع الماضي في عمان، بين الوزراء المعنيين لكل من مصر، الاردن، سوريا ولبنان.

كما تم التطرق الى اجتماع سيعقد في وقت قريب بين وزير البترول والثروة المعدنية المصري والوزير فياض، للإسراع في الاجراءات المطلوبة، لإرساء الاتفاقية التي “تعد بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء، كما تخدم المصلحة الوطنية لكلي الطرفين وتعزِز التعاون بين مصر ولبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة