بوتين: انتخابات مجلس الدوما أهم حدث في حياة مجتمعنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتخابات مجلس الدوما المزمعة في روسيا هذا الأسبوع أهم حدث في حياة المجتمع، داعيا المواطنين للتصويت فيها.

وقال بوتين في كلمة وجهها للمواطنين ونشر نصها على موقع الكرملين، إن انتخاب مجلس الدوما الجديد “أهم حدث في حياة مجتمعنا وبلادنا”.

وأضاف أن “هناك حاجة إلى برلمان قوي يحظى باحترام المواطنين ويعمل على تحقيق مصالح روسيا وشعبنا وخدمة الناس، وأعضاؤه محل ثقة بأن يكونوا من محبي الوطن الروسي، المستعدين لضمان المصالح الوطنية في كافة المجالات”.

وأشار إلى أن الكثير سيعتمد على فاعلية التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن الدستور الروسي المعدل منح لمجلس الدوما صلاحيات مهمة في إقرار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونوابه والوزراء الفدراليين.

وأضاف أن العالم الحديث معقد ويتغير بسرعة، وهذا “يخلق تحديات جديد، لكنه يتيح لنا إمكانيات واسعة أيضا”.

المصدر: روسيا اليوم