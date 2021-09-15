الحساب الرسمي والوحيد لوزير الطاقة والمياه

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض حسابه الرسمي الوحيد على موقع “تويتر” وهو على الرابط:
walidFayad14@
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
أعلن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض حسابه الرسمي الوحيد على موقع “تويتر” وهو على الرابط:
walidFayad14@
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة الدكتور وليد فياض الذي اطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء. من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون برقية من رئيس دولة فلسطين محمود ...