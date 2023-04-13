وزير الطاقة وليد فياض: خطة الكهرباء حققت نجاحًا نسبيًا ضئيلًا وهناك نيّة لرفع عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 13:40

وزير الطاقة وليد فياض: خطة الكهرباء حققت نجاحًا نسبيًا ضئيلًا وهناك نيّة لرفع عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات

منذ 37 mins 13 April، 2023
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