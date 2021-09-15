الشيخان القطان وعبد الرزاق زارا الشيخ دعموش واطلعا على آخر المستجدات وكيفية توزيع المازوت

زار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في مكتبه في بيروت، وتم البحث في آخر المستجدات.

وبحسب بيان الجمعية، أكد المجتمعون “أهمية وقوف اللبنانيين إلى جانب بعضهم البعض في هذه الظروف الصعبة والإستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان”، وأثنوا على “خطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله”.

واعتبروا انه “على مستوى رؤى وتطلعات معظم الشعب اللبناني، لا سيما من خلال تأمين مادة المازوت ومساندة الشعب اللبناني في هذه المحنة التي يمر بها على صعيد شح المحروقات وبيعها في السوق السوداء”.

واطلع الشيخان القطان وعبدالرزاق من الشيخ دعموش على “كيفية توزيع المازوت على القطاعات المحتاجة والمستفيدين من هذه المادة على كافة الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام