وفاة مسن في ألمانيا بعد إعادة تطعيمه ضد كورونا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخص وتدهور حاد لصحة 2 آخرين في دار رعاية مسنين شمال ألمانيا بعد إعادة تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأوضح موقع “Focus Online”، استنادا إلى موظفين طبيين، بأن المتوفي فارق الحياة بعد مرور 3 أيام على تلقيه جرعة معززة من اللقاح بينما تم نقل 2 آخرين إلى مستشفى مع وضعهما في غرفة عناية مركزة حيث استقرت أحوالهما.

وذكر أن الأشخاص الـ3 مقيمون في دار رعاية مسنين بمنطقة أوبرهاوزن-هولتن في الأرض الفيدرالية شمال الراين-وستفاليا، مبينا أن حوالي 10% من بين هؤلاء الذين خضعوا لإعادة التطعيم يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

وأشار التقرير مع ذلك إلى أن الجهات الصحية ستقوم بتحليل هذه الحالات الـ3 لتحديد ما إذا توجد علاقات سببية بين تدهور صحة المرضى وإعادة تلقيحهم.

المصدر: وكالات