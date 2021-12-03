ألمانيا تشدد قيود كورونا مع زيادة الإصابات

أعلنت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل أن الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، لن يسمح لهم بدخول متاجر المواد الغذائية والأماكن الثقافية والترفيهية بالبلاد.

وأوضحت ميركل أن الإجراءات ضرورية على خلفية المخاوف من أن المشافي في ألمانيا قد تصبح مكتظة بمصابي كوفيد-19.

وأضافت أن “الوضع في بلادها خطير” واصفة الإجراءات بأنها “تندرج في إطار التضامن الوطني”.

وقالت إن الجهات الصحية شددت على ضرورة التزام الكمامات في المدارس، وفرض قيود جديدة على الاجتماعات الخاصة، ومنح 30 مليون جرعة لقاح حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت أن البرلمان من المقرر أن يناقش إمكانية فرض إلزام عام بتلقي اللقاح ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل.

المصدر: وكالة رويترز