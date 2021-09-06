الاحتلال الصهيوني يعتقل طفلين فلسطينيين شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاحد طفلين فلسطينيين بالقرب من مدخل مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن”قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين ريان رائد دلاش، ووليد وائل حميدات (13 عامًا) على مدخل مخيم الجلزون”.

وأمس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بالقرب من المخيم ولاحقت آخرين في محاولة منها لاعتقالهم.

وبحسب الإحصائيات؛ فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلا إداريا.

وبلغ عدد حالات الاعتقال لشهر حزيران 2021، نحو (615) حالة اعتقال، منهم (92) طفلًا، و(24) امرأة؛ فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (100)، منهم (65) أمرًا جديدًا، و(35) تجديد.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام