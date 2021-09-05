الرئيس عون: الشعب ضحية وليس مرتكباً ويجب ان يعرف من يذلّه يومياً للحصول على ابسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحريّة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 13:44

الرئيس عون: الشعب ضحية وليس مرتكباً ويجب ان يعرف من يذلّه يومياً للحصول على ابسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحريّة

منذ 16 mins 5 September، 2021
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