الرئيس عون خلال استقباله وفداً شبابياً في قصر بعبدا: افشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي يعني ان المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة والمحاسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 13:42
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: خسر لبنان رجلا من رجالاته الكبار العاملين لنهضة الوطن وحفظ شعبه وتحرير أرضه
يصلى على الجثمان الطاهر عند الساعة 2:00 بعد ظهر الثلاثاء من مقر المجلس الى مثواه الأخير في روضة الشهيدين
تقبل التعازي في مقر المجلس أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من 9:00 حتى 12:00 ظهراً ومن 3:00 الى 6:00 مساءً
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ينعى الشيخ عبد الأمير قبلان بعد عمر أفناه في الدعوة والجهاد في سبيل الله
السيد نصر الله : العلامة قبلان عمل في خدمة الفقراء والمستضعفين والوحدة والتماسك في الدائرة الشيعية والإسلامية والوطنية
السيد نصر الله : العلامة قبلان كان سنداً قوياً للمقاومة في لبنان حتى النفس الأخير وداعماً ومؤيداً ومدافعاً عنها
السيد نصرالله : العلامة قبلان كان مدافعاً قوياً عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومقاومته الباسلة
السيد نصر الله : برحيل العلامة قبلان فقدنا قامة رفيعة في مرحلة نحتاج فيها للقادة الكبار للعبور بالوطن إلى بر الامان
المرجع السيد السيستاني ينعى العلامة الشيخ قبلان: فاضت روحه الزكية إلى بارئها بعد عمر حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه
الرئيس بري: ننعيه إلى الأمة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق
السفير الايراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا: برحيل العلامة قبلان فقدنا داعية للوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية
فيروزنيا: العلامة قبلان حمل راية القضية الفلسطينية ولواء المقاومة اللبنانية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي
الرئيس ميشال عون نعى سماحة الشيخ قبلان: نشعر اليوم بالحاجة إلى استلهام ارثه الكبير للسير بلبنان وشعبه إلى بر الأمان
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: خسر لبنان أحد أبرز رموز الحوار والاعتدال والتعايش والوحدة
رئاسة مجلس الوزراء: تتوقف الادارات والمؤسسات العامة عن العمل يوم تشييع الراحل الشيخ عبد الامير قبلان بعد غد الثلاثاء
حركة أمل: الشيخ قبلان دافع عن الوطن وعن سيادته ودعى الى تحصينه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك
السيد علي فضل الله: رحيل الشيخ قبلان خسارة وطنية كبرى فهو دافع عن المظلومين ووقف مع قضايا العرب والمسلمين
البطريرك الراعي معزياً بالشيخ قبلان: كان قيمة مضافة روحية ووطنية عوضنا الله بأمثاله لخير لبنان وحماية العيش المشترك
العراقيون يشيعون المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير في النجف الاشرف بمشاركة شعبية حاشدة
مصادر عراقية: استشهاد 13 من أفراد الشرطة خلال التصدي لاعتداء من ارهابيي داعش في قرية تل سطيح بمحافظة كركوك
القوات المسلحة اليمنية: قصف منشآت ارامكو في جدة وجيزان ونجران بـ5 صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صماد 3
القوات المسلحة اليمنية: ماضون بعون الله في معركتنا الجهادية حتى تحرير كافة أراضي الجمهورية وتحقيق الحرية والاستقلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصر: قمة ثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبد الله الثاني
شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" تبيع 22 % من حصتها في حقل غاز "تامار" الى شركة إماراتية مقابل نحو مليار دولار
وكالة بلومبيرغ الاميركية: عدد من القنوات الإخبارية السعودية بدأت خططاً لنقل نشاطها من دبي إلى الرياض في الأشهر المقبلة
الكرملين: إذا انضمت أوكرانيا الى حلف الناتو سيكون من الضروري اتخاذ تدابير مضادة وإعادة التوازن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس عون خلال استقباله وفداً شبابياً في قصر بعبدا: افشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي يعني ان المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة والمحاسبة
منذ 18 mins
5 September، 2021
الرئيس عون
الفساد في لبنان
خطة التعافي الاقتصادي
التعليقات
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الرئيس عون: إفشال أي خطة للتعافي يعني أن المنظومة الفاسدة تخشى المحاسبة
الرئيس عون: الشعب ضحية وليس مرتكباً ويجب ان يعرف من يذلّه يومياً للحصول على ابسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحريّة
الرئيس عون: كل ثورة شعبية يجب ان تقوم على تحديد الخسائر ومحاسبة المسؤولين وإيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة
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