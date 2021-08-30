القاضية عون ادعت على المتورطين في جرم تبييض الاموال وجرائم أخرى في ملف شركة مكتف

اصدرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف” شركة مكتف للتحويلات المالية” ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقا لتحليل الداتا كما بات ثابتا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت:

– ميشال مكتف

– شركة مكتف للتحويلات المالية

– مصرف SGBL

– أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL

– حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال

– مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات.

– شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام