الصحة اللبنانية تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد كورونا

تطلق وزارة الصحة العامة في بلنان حملة وطنية للتوعية على أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الجهود المتتالية التي تبذلها الوزارة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وضمان تأمين الحماية المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة.

وتتضمن الحملة سلسلة من النشاطات التوعوية، ويتخللها لقطات إعلانية وحملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى جولة لحافلة توعوية حول أهمية تلقي اللقاح على عدد من المناطق والقرى اللبنانية النائية، لتعزيز وتسريع عملية التسجيل على منصة الوزارة وتلقي اللقاح في وقت قريب.

وشددت الوزارة على أهمية تلقي اللقاح، واكدت على حق الأشخاص المقيمين كافة على الأراضي اللبنانية بالحصول على اللقاح بشكل مجاني ومع ضمان أعلى معايير السلامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام