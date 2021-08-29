الشيخ القطان: ما ينعم به لبنان من أمن وأمان واستقرار بفضل تلاحم الجيش والشعب والمقاومة

وجه رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، في الذكرى السنوية للتحرير الثاني، “كلمة شكر وتقدير، لاسيما للمجاهدين من المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة سماحة السيد حسن نصرالله”.

وتوجه الشيخ القطان الى اللبنانيين قائلا “ما تنعمون به من أمن وأمان واستقرار لما تحقق لولا هذا التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة”، وتابع لذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه المعادلة كي يبقى لبنان آمنا مستقرا مواجها لكل التحديات ولكل الاعداء، الذين يريدون استهداف أمن وأمان واستقرار بلادنا”.

من جهة ثانية، دعا الشيخ القطان “لتشكيل حكومة إنقاذية تستطيع أن توقف هذا الإنهيار وأن تقف الى جانب اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام