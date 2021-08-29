الصحة في غزة: إصابة 11 مواطناً بينهم 3 اصابات متوسطة بالرصاص الحي و8 اصابات طفيفة بالمطاط وقنابل الغاز وشظايا مختلفة شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2021 - 01:04

الصحة في غزة: إصابة 11 مواطناً بينهم 3 اصابات متوسطة بالرصاص الحي و8 اصابات طفيفة بالمطاط وقنابل الغاز وشظايا مختلفة شرق غزة

منذ 2 ساعة 28 August، 2021
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