الجيش اللبناني: توقيف أشخاص من التابعية السورية واحالتهم الى القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 18:58

الجيش اللبناني: توقيف أشخاص من التابعية السورية واحالتهم الى القضاء

منذ 43 mins 28 August، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 27/8/2021 أحالت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام كلا من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استنادا لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.

كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة – بعبدا كلا من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و(إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهربين.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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