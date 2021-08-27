الشيخ القطان: الذي استساغ الذل لا يعرف معنى الكرامة والإباء والوقوف بوجه المستكبرين

شكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة على جهودهم التي أثمرت الكشف عن المحتكرين ولو كان تحركهم متأخرا”. وحذر “المحتكرين من عذاب الله يوم القيامة ووصفهم بالسفلة والمجرمين”.

وطالب الشيخ القطان الجمعة “السلطة بوزرائها ورئيسها المستقليين أن يقوموا بمهامهم وواجبهاتهم”، وأثنى على “الجهود التي بذلها وزير الصحة الدكتور حمد حسن والتي أثمرت بالكشف عن الأدوية والحليب المحتكرين من قبل بعض أهل الفجور والجشع والطمع”.

وخاطب الشيخ القطان “قوى 14 آذار وكل من يهاجم الباخرة الايرانية ويتخوفون من العقوبات، مَن يسمعكم يظن أن اللبنانيين يعيشون برخاء ودعم من أمريكا وحلفائها في المنطقة”، وتابع “الذي استساغ الذل هذا لا يعرف معنى الكرامة والإباء والوقوف في وجه المستكبرين”.

المصدر: مراسل الموقع