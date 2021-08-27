مراسلنا: زحمة سير خانقة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 17:22

مراسلنا: زحمة سير خانقة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب

منذ 22 mins 27 August، 2021
أخبار موقع المنار

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