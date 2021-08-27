الاتحاد الأوروبي يهنئ وزير الخارجية الإيراني على استلام مهام عمله

هنأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيف بوريل، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان باستلامه وزارة الخارجية الإيرانية،إذ أعلن بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع التعاون مع طهران.

وفي إشارة إلى دور الاتحاد كمنسق للاتفاق للنووي ومحادثات فيينا، أكد بوريل خلال اتصال هاتفي مع عبد اللهيان، على “أمل الاتحاد الأوروبي استقرار الحكومة الايرانية الجديدة في أقرب وقت ممكن وإعلان موعد طهران لانقعاد اجتماع فيينا المقبل”. كما اعتبر التطورات في أفغانستان “تحديًا جديدًا للمنطقة والعالم”، وشدد على “ضرورة التعاون الجاد فيما يخص اللاجئين الأفغان”.

المصدر: سبوتنيك