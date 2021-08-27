طهران تدين التفجيرات الإرهابية في مطار كابول

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الهجمات الإرهابية في العاصمة الافغانية بما في ذلك استهداف مطار كابول.

وأعرب خطيب زاده عن حزنه العميق جراء الأحداث الإرهابية في العاصمة الافغانية بما في ذلك في مطار كابول.

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استهداف الشعب الأفغاني الأعزل وأي نوع من العمليات الإرهابية التي يتم فيها الاعتداء على النساء والرجال والشباب والأطفال، معربا عن أمله في تشكيل حكومة شاملة في كابول في أقرب وقت تضطلع بواجباتها في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

وحسبما اعلنت وزارة الصحة الافغانية اليوم الجمعة، اسفرت الانفجارات الارهابية الاربعة بالقرب من مطار كابول عن مقتل 72 شخصا واصابة 1338 بجروح.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه التفجيرات الإرهابية.

المصدر: وكالة ارنا