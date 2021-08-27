مجلس الامن الفرعي شمالا: اقامة حواجز ثابتة وتسير دوريات ومنع سير الدراجات النارية ليلا والزام محطات الوقود زيادة دوام عملها

ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الشمال، حضره المحامي العام في الشمال القاضي زياد الشعراني، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن غازي عامر، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العقيد نزيه البقاعي، مساعد قائد منطقة الشمال لقوى الامن الداخلي العقيد ربيع شحادة، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، امر مفرزة الشرطة القضائية في الشمال العقيد ريمون خليفة، رئيس فرع معلومات الشمال العقيد محمد عرب، رئيس مكتب معلومات الامن العام في الشمال المقدم الركن طارق ضيقة، رئيس دائرة الامن العام في الشمال المقدم عازار الشامي، رئيس مكتب التحقيق في فرع معلومات الشمال النقيب بشير ابراهيم، ومساعد آمر مفرزة استقصاء الشمال النقيب مصطفى شعراني.

وتم في خلال الاجتماع عرض لاخر المستجدات الامنية والاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطن، واتفق المجتمعون على القرارات التالية:

“اولا: منع سير الدراجات النارية بتاتا في مدينة طرابلس ومحيطها، ابتداء من الساعة العاشرة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا، مع الطلب من البلديات كل في نطاقه التشدد تطبيق هذا القرار وحجز الدراجة المخالفة واحلة صاحبها على القضاء المختص.

ثانيا: اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة في طرابلس وكل المناطق الشمالية لمنع الاخلال بالامن والحد من مظاهر التفلت الامني وعمليات السلب. وتسيير دوريات راجلة ومؤللة خلال فترتي الليل والنهار لمنع ظاهرة اطلاق النار وتوقيف المخالفين والمخلين بالامن واحالتهم الى القضاء المختص، اضافة الى التنسيق بين غرفة عمليات الجيش وقوى الامن الداخلي لانجاح هذه الخطة.

ثالثا: الزام اصحاب محطات الوقود زيادة دوام العمل للعمال سعيا الى تخفيف زحمة السيارات امام هذه المحطات والطرقات العامة، ولعدم تعريض سلامة المواطنين والسلامة العامة للخطر من جراء هذا الازدحام”.

وفي الختام، طلب المجتمعون “التشدد في تنفيذ هذه القرارات وقمع الاحتكار والتهريب والغش والتلاعب بلقمة عيش المواطن واحالة كل المخالفين على القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام