كهرباء لبنان توضح سبب العطل العام اليوم مرتين: التجاوزات على الشبكة تؤدي إلى حرمان كل المناطق من التغذية

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أن “حوالي الساعة 10:40 قبل ظهر اليوم الخميس، حصل انقطاع عام للتيار الكهربائي عن كل الأراضي اللبنانية، بسبب تدن حاد في مستوى الـ frequency في شكل مفاجىء، نتيجة التجاوزات التي تحصل على بعض محطات التحويل الرئيسية، وفي ظل النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوافرة على الشبكة الكهربائية بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد، علما أنه سبق للمؤسسة أن حذرت أخيرا من هذا الأمر في الكثير من بياناتها السابقة.

وبعدما قامت جاهدة الفرق الفنية في المؤسسة وبخاصة مركز التنسيق على ربط معامل الانتاج بالشبكة الكهربائية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حصل انقطاع عام آخر للتيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية حوالي الخامسة عصرًا وللأسباب المشار إليها أعلاه نفسها. وحيث إن المراقبة العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان تجري التحقيقات اللازمة في هذا الشأن، تناشد المؤسسة مجددا القوى الأمنية المساعدة لتمكينها من ردع التعديات التي تحصل على محطات التحويل في بعض المناطق، تجنبا للوقوع في المحظور وتجدد الانقطاعات العامة للتيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية وحفاظا على سلامة المنشآت وسلامة الاستثمار، حيث إن استمرار هذه التجاوزات ستؤدي إلى حرمان باقي المناطق اللبنانية والقطاعات والمرافق الحيوية في البلد من الإفادة من ساعات التغذية الكهربائية التي توفرها مؤسسة كهرباء لبنان بالقدرات المتاحة في ظل الظروف السائدة في البلد، وبخاصة الأزمة النقدية الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام