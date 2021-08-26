كلفة النقل تسحق رواتب اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 21:58

كلفة النقل تسحق رواتب اللبنانيين

منذ 1 ساعة 26 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

كلفة النقل تسحق رواتب اللبنانيين مع ارتفاع سعر المحروقات.

المصدر: قناة المنار

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