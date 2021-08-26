الاسمر عن صرف 3 موظفين في احد المصارف: للاعتصام والتظاهر دفاعا عن حقوقهم وصون كرامتهم

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح، “ان المستخدمة عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف فاتن فقيه مع زميلين لها قد صرفوا من عملهم في بنك MEAB دون وجه حق ودون تقيد بالأصول القانونية المتبعة، وحيث أن السيدة فاتن فقيه ومن معها كانوا يمارسون عملهم على أكمل وجه مسلحين بترقيات وتنويه دائم باعتراف المسؤولين عنهم، وبعد أن قام الاتحاد العمالي العام مع اتحاد نقابات موظفي المصارف بوساطة مع رئيس مجلس ادارة بنك “مياب” MEAB السيد علي حجيج لم تؤد إلى نتيجة، يهم الاتحاد العمالي العام أن يؤكد ما يلي:

– واقع التعسف المطلق الذي انتهجه السيد علي حجيج في إنهاء عقود المستخدمين المذكورة أسماؤهم.

– التعاطي غير المسؤول مع المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف عبر السيدة فاتن فقيه.

– عدم التجاوب مع اي من الحلول التي طرحها رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف.

لذلك يعلن الاتحاد العمالي العام أنه سيلجأ إلى الوسائل الممكنة بما فيها حقه في الاعتصام والتظاهر للدفاع عن حقوق المنتسبين إليه وصون كرامتهم المستباحة من قبل المصرف المذكور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام