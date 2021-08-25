قرار لوزير الاقتصاد علق التداول بسلعة بازيلاء خضراء معلبة لعدم مطابقتها المواصفات

أصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة قرارا رقمه 26/1/أت علق بموجبه التداول بسلعة بازيلاء خضراء معلبة تحمل العلامة التجارية (Spring Chtoura).

وجاء في نص القرار:

“إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات/الحدود الجرثومية)، وحرصا على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة البازيلاء الخضراء المعلبة والتي تحمل العلامة التجارية (Spring Chtoura) من انتاج مؤسسة المركز التجاري للشرق الأوسط الكائنة في تعنايل، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من البازيلاء الخضراء المعلبة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة أعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات/الحدود الجرثومية) من الناحية الجرثومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام