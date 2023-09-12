وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز ووقف الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 18:14

وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز ووقف الدعم

منذ 2 ساعة 12 September، 2023
وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان
لبنان

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: “تنفي وزارة الاقتصاد والتجارة نفيا قاطعا ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز وقرار بوقف الدعم. وتؤكد أن هذه المادة الحيوية والاستراتيجية متوافرة. وتهيب ببعض الإعلام التحلي بالدقة وعدم الوقوع في افخاخ ينصبها بعض العابثين والمتضررين من الآليات التنظيمية التي وضعتها الوزارة والتي ضبطت السوق ومنعت المتاجرة بلقمة اللبنانيين.

من جهة أخرى، يعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا، الثالثة بعد ظهر غد في مكتبه في الوزارة لوضع النقاط على الحروف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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