بيسكوف: موسكو تراقب الوضع في أفغانستان بقلق

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف الأربعاء، أن “الوضع في أفغانستان لا يزال متوتراً للغاية، وموسكو تراقبه بقلق. وقال بيسكوف للصحفيين “أكرر نحن نراقب عن كثب ما يحدث.. قرأنا المعلومات التي تفيد بأن حركة طالبان حددت موعداً نهائيا للانسحاب (الغربي) وهو 31 آب/أغسطس، ونعلم أن هذا الموضوع نوقش خلال القمة الطارئة لمجموعة الدول السبع، والوضع مازال متوتراً ونحن نراقبه عن كثب وبقلق”.

وتابع “أما بالنسبة للهجمات الإرهابية، فلا يسعنا إلا أن نقول شيئًا واحدًا، وهو أنه بالإضافة إلى طالبان هناك أيضًا داعشيون، وهم ليسوا من السكان الأصليين للبلاد، والحديث هنا يدور عن إرهابيين حقيقيين ، لذلك ، بالطبع ، فإن التهديد الإرهابي في أفغانستان مرتفع جدًا وجدا”.

وأشار بيسكوف، إلى أن “سلامة المواطنين الروس تظل أولوية غير مشروطة، وما هو ضروري سيتم القيام به لضمان ذلك”.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في وقت سابق الأربعاء، أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء 58.7 ألف شخص من أفغانستان حتى اللحظة. هذا وتتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأميركيين والأوروبيين والأفغان المتعاونين مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.

المصدر: سبوتنيك