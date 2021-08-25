الأمن الروسي يعتقل 31 ارهابياً من “جماعة التوحيد والجهاد” في عدد من المدن الروسية

اعتقل الأمن الروسي 31 عنصراً من “جماعة التوحيد والجهاد” الإرهابية في موسكو وعدد من الأقاليم في البلاد، كانوا يعملون على تجنيد أعضاء جدد بهدف ارسالهم الى سوريا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان “جهاز الامن الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، وفي إطار عملية خاصة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك، تم الكشف عن نشاط لمنظمة “جماعة التوحيد والجهاد” الإرهابية (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية لعام 2019) واعتقال 31 شخصًا بينهم قياديين”.

وبحسب الأمن الروسي، فقد قام أعضاء الخلية بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين في سوريا اضافة الى دعوات لارتكاب جرائم إرهابية.

المصدر: سبوتنيك