الادميرال رستكاري: بلغنا الاكتفاء الذاتي في مجال قوة الدفع للمحرك النفاث

اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الادميرال امير رستكاري، الصناعات الدفاعية بانها من الصناعات المتقدمة في اي دولة، معلنا بلوغ الاكتفاء الذاتي مائة بالمائة في مجال قوة الدفع للمحرك النفاث.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال رستكاري للتلفزيون الايراني مساء الاحد لمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في البلاد استعرض خلاله منجزات واستراتيجيات هذه الصناعة واضاف: اننا نستخدم محركات BLDC او التيار المباشر في الغواصات ونستفيد من المعرفة المستخدمة في تصميم هذه المحركات في المحركات الكهربائية للدراجات وكذلك المكيفات المائية.

وقال: ان القطاع الخاص يجري الان محادثات معنا للحصول على هذه التكنولوجيا من اجل تدشين خطوط انتاج لمثل هذه المنتوجات في البلاد.

كما اشار الى بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال القوة الدافعة لنفاث الماء ويتم انتاجه للاستخدام في القطع البحرية واضاف: لقد ابرمنا اتفاقيات مع منظمة الموانئ والملاحة البحرية لزوارق البحث والانقاذ كما سيتم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2022) انتاج اول منظومة للقوة الدافعة لنفاث الماء 1700 حصان.

كما نوه الى صنع السفينة الحربية القانصة للالغام “شاهين” واضاف: انه تم في هذه السفينة استخدام معدن مركب سمكه 13 ملم يوازي قوة الصلب بسمك 10 ملم.

وقال الادميرال رستكاري: ان هذه السفينة تعد اول سفينة من نوعها صممت وصنعت على يد الخبراء الايرانيين.

ونوه الى جانب من المنجزات التي تم عرضها وازاحة الستار عنها خلال العام الماضي ومنها انضمام المدمرة “دنا” للقوة البحرية وصنع اول سفينة حربية قانصة للالغام وهي سفينة “شاهين” وعدد اخر من منظومات الروبوت للكشف عن الالغام وتفجيرها وعدد من القطع البحرية السطحية وتحت السطح.

المصدر: وكالة فارس