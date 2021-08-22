تقرير مستشفى رفيق الحريري: حالتا وفاة و18 حالة حرجة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن تطورات فيروس كورونا /Covid-19، جاء فيه:

“- عدد الفحوص داخل مختبرات المستشفى خلال 24 ساعة: 337 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال 24 ساعة: 9 حالات.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال 24 ساعة: حالة واحدة.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1270 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: حالة واحدة.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18 حالة.

– حالات وفاة: حالتان.

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام