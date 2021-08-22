المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ما يصدر عن الشيخ عباس زغيب من مواقف لا يعبر عن موقف المجلس إنما عن موقفه الشخصي ولا يتحمل المجلس تبعاته (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 14:38

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ما يصدر عن الشيخ عباس زغيب من مواقف لا يعبر عن موقف المجلس إنما عن موقفه الشخصي ولا يتحمل المجلس تبعاته (الوكالة الوطنية)

منذ 56 mins 22 August، 2021
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