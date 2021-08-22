مسؤول في الحركة لـ”سبوتنيك”: طالبان تنوي تسهيل عملية الخروج من مطار كابول في الساعات القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 11:52

مسؤول في الحركة لـ”سبوتنيك”: طالبان تنوي تسهيل عملية الخروج من مطار كابول في الساعات القادمة

منذ 2 ساعة 22 August، 2021
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