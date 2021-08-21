اجتماع بعبدا: فتح حساب موقّت لتغطية دعم المحروقات بـ225 مليون دولار لغاية أيلول بقيمة الفرق بين سعر الدولار بمنّصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدَّد بـ8000 ل. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 20:28

اجتماع بعبدا: فتح حساب موقّت لتغطية دعم المحروقات بـ225 مليون دولار لغاية أيلول بقيمة الفرق بين سعر الدولار بمنّصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدَّد بـ8000 ل.

منذ 2 ساعة 21 August، 2021
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