زاخاروفا: روسيا لم تصدر تصريحات ترحب بأعمال طالبان أو تغير السلطة في أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين الروس لم يصدروا أبدا تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان أو بإجراءات حركة طالبان التي بسطت سيطرتها في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، ردا على سؤال من صحفي اعتبر فيه أن روسيا “توجه خطابا إيجابيا بشأن (طالبان)”: “المسؤولون الروس لم يتحدثوا أبدا بالروح التي تشير إليها. وهم لم يصدروا أبدا أي تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان. ما نقوم به هو تسجيل الواقع، وعدم فعل ذلك سيكون أمرا غريبا”.

وأضافت زاخاروفا أن التقديرات الروسية “كانت تخص فقط الأوضاع الموضوعية التي تشكلت في كابل مع بسط طالبان سيطرتها العملية على العاصمة”، وتابعت: “كما أعلنا عن رسائل إيجابية يتم نقلها إلينا من قبل قيادة طالبان حول خططها المتعلقة بمستقبل البلاد. نحن نسجل تصريحاتهم الصادرة في هذا السياق”.

المصدر: وكالات