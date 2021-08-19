بالصور.. من مقام السيدة الحوراء زينب (ع) احياء العاشر من محرم

خليل موسى

نداء أبي عبد الله الحسين (ع) ما زال يتردد على مسامعنا، وبجانب الضريح الشريف للسيدة زينب عليها السلام، بعد تلبية نداء العزاء بسيد شباب أهل الجنة، صدحت الاصوات بخشوعٍ واضحٍ ينبض مع القلوب الباكية في يوم عاشوراء.

خلال زيارتنا لمنطقة السيدة زينب (ع) في هذا اليوم جُلنا على كل المناطق التي تحيي يوم العاشر من محرم الحرام، حيث كانت مراسم العزاء بالإمام الحسين (ع) في ذكرى يوم استشهاده، وتضمنت زيارات ومواكب سيارة في محيط المقام الشريف، علتها الهتافات والأناشيد التي ملأت المسامع في هذا اليوم، كما كانت الرايات السوداء الحاملة لاسم السيد الحسين (ع) تطغى على المشهد.

موائد أعدت للزوار قرابين اجر، حسينيات وحوزات، وتجمعات انتشرت في مناطق عديدة، والزوار وصلوا من أجل الاستماع لتلاوة المصرع في اجواء من الحزن .

الاوضاع الصحية لم تحُل بين المسلمين وإحياء الذكرى الأليمة والتاريخية الخالدة لسيد الشهداء، حيث أقيمت المراسم هذا العام في الهواء الطلق داخل صحن المقام الشريف بالقرب من العاصمة السورية، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية.

المصدر: موقع المنار