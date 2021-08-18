مقتل شخصين وإصابة 12 في إطلاق نار من قبل “طالبان” على متظاهرين في ننجرهار

أعلن مصدر في الصحة لوكالة “سبوتنيك” الأربعاء، مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 12 آخرين نتيجة إطلاق النار من قبل حركة طالبان على متظاهرين في ولاية ننجرهار الأفغانية. وكان المصدر قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أن “طالبان فتحت النار في ننجرهار على المشاركين في مسيرة لدعم العلم الوطني لأفغانستان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، أنه وأنصاره “لم يفقدوا روح النضال”، وأنهم “يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة حركة “طالبان”.

وشدد صالح على أنه “الرئيس الشرعي المؤقت” دستوريا، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة “طالبان” على البلاد بكامله يوم الأحد الماضي.

من جانبه، صرح السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، الذي أعلن نفسه حاكما شرعيا في أفغانستان، لا يحظى بدعم سكان البلاد، مشيرا إلى أن الحياة في العاصمة تعود إلى طبيعتها؛ وأن روسيا مستعدة لأي سيناريو للأحداث في أفغانستان.

المصدر: سبوتنيك