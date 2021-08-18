روسيا: رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان يثير الصدمة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان يثير الصدمة”. وأشارت إلى أنه “بدلا من إقامة مخيمات للاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، تدعو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الدول المجاورة لأفغانستان، إلى عدم إغلاق المعابر الحدودية”.

وسألت زاخاروفا الاربعاء “ماذا يفعل العالم الغربي؟ ماذا تفعل دول الناتو نفسها، والاتحاد الأوروبي، التي كانت ترتب الأمور هناك على مدى 20 عاما، هل ترسل طائرات؟ هل تقوم بنشر المخيمات للاجئين، وتخصيص المال للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات للاجئين؟”، وتابعت “لا طبعا، تم فقط نشر بيان على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، يحث على عدم إغلاق المعابر الحدودية، وعلى ترك الطرق والمطارات مفتوحة”، وقالت “المثير للدهشة هو أن الأمين العام للناتو ألقى باللوم في الأزمة في أفغانستان على القيادة الأفغانية السابقة – تلك التي رعاها الغرب نفسه”.

المصدر: روسيا اليوم