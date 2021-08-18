الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على التعافي الاقتصادي مما قاد المستثمرين للذهب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1791.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس 2021 عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى”نيرمال بانغ كوموديتيز” لتداول السلع الأولية في مومباي إن “زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب”.

وأضاف “أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام”.

المصدر: رويترز