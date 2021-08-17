وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و1178 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 19:26

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و1178 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 49 mins 17 August، 2021
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