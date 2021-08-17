الرئيس ميقاتي: لا يزال أمامنا بعض “الأمتار القليلة” من مسابقة تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 17:42
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل رئيس المكلف تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
المكتب الإعلامي لميقاتي: بعض ما ينشر يندرج في إطار التحليلات التي تفتقد للدقة أو التسريبات المعروفة الأهداف
المكتب الإعلامي لميقاتي: نتمنى على وسائل الإعلام التركيز على الإيجابيات لإنجاح التأليف والانطلاق للمعالجات المطلوبة
الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 2 في الأونيسكو لتلاوة رسالة الرئيس عون لاتخاذ الموقف أو القرار المناسب
لجنة الإعلام والاتصالات تقرر تقديم اقتراح قانون لزيادة اعتمادات هيئة أوجيرو لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل مولداتها
النائب حسين الحاج حسن: بين لحظة وأخرى يمكن أن تنقطع الاتصالات وأوجه نداء إلى كل المسؤولين بتأمين المازوت للشركات
النائب حسن فضل الله: ما نعيشه في لبنان هو نتائج الانهيار الكبير الناجم عن تراكم سنوات طويلة
إشكال تطور لإطلاق نار قرب محطة جبل عامل في الليلكي بعد توقيف الجيش اللبناني عدداً من الشبان على خلفية تعبئة المحروقات
إعلام العدو ينقل مشاهد لتظاهرة نفذها عشرات المستوطنين ضد سياسة الحكومة الزراعية بمستوطنة أفيفيم مهددين بالعبور إلى لبنان
الخارجية الإيرانية: سفارتنا في كابول وقنصليتنا في هرات مفتوحتان ومستمرتان في العمل
الرئيس الألماني: مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب ونحن مشاركون في المسؤولية عنها
الحكومة الألمانية تعلن عن تعليق مساعداتها التنموية لأفغانستان
وزيرة الدفاع الألمانية تدعو حلف شمال الأطلسي إلى استخلاص العبر من الفشل المسجل في أفغانستان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوضع في أفغانستان يستدعي التعاون بين موسكو والغرب
وزير الخارجية التركي: نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن ونأمل أن تترجم ذلك في أفعالها
الخارجية الأوزبكية: نحافظ على علاقات وثيقة مع طالبان لكننا نعلن بكل حزم أننا سنصد بالقوة أي محاولة لانتهاك حدودنا
مصادر عراقية: تفجير عبوات ناسفة بقوافل إمداد لقوات الاحتلال الأميركية في الديوانية وبابل والناصرية وصلاح الدين
استشهاد يمني وإصابة آخر نتيجة قذيفة أطلقتها طائرة تجسسية لقوى العدوان على مزرعة في مديرية بيت الفقيه بالحديدة
نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ 6 أشهر والسلطات تتخذ تدابير لمنع انتشار محتمل للوباء
الرئيس الفنزويلي يعلن أنّه سيطرح إطلاق حوار مباشر مع واشنطن خلال المفاوضات التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري في المكسيك
مقتل 37 مدنياً على الأقل بينهم نحو 10 أطفال في هجوم في منطقة تيلابيري غرب النيجر
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الحكومة اليابانية تعلن أنّها ستمدد العمل بحال الطوارئ السارية منذ تموز/يوليو الماضي في عدد من المناطق لمواجهة كورونا
الرئيس الفنزويلي يعلن أنّه سيطرح إطلاق حوار مباشر مع واشنطن خلال المفاوضات التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري في المكسيك
مقتل 37 مدنياً على الأقل بينهم نحو 10 أطفال في هجوم في منطقة تيلابيري غرب النيجر
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس ميقاتي: لا يزال أمامنا بعض “الأمتار القليلة” من مسابقة تشكيل الحكومة
منذ 49 mins
17 August، 2021
عاجل
ميقاتي
التعليقات
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وصول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
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