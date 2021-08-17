الطقس غدا الاربعاء غائم مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات .

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى يوم الجمعة المقبل، يتحول الى حار نسبيا خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

– الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية