الرئيس عون: عازم على محاربة الفساد ولن استقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية

أمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن “نتوصل الى الحد من الازمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل”، أكد أن “رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا انه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله ان يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.

وقال الرئيس عون الاثنين “لن استقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية وآمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيا وماديا على ان يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق”، وشدد على أن “نضالنا مستمر من أجل إعادة بناء هذا البلد، رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات”، واكد “ضرورة إجراء التدقيق الجنائي”، وتابع “كلما اقترب الأمر من التحقيق كلما زادت الضغوط لمنعه”، واعتبر ان “الفساد وليد الذهنية المافياوية كما أثبتت الوقائع على مر العصور، وهناك ما تحقق أخيرا لجهة رفع السرية المصرفية”.

وشدد الرئيس عون على “عزمه على مواصلة محاربة الفساد”، واكد “لن يهزني أحد إن في موقعي أو في حرصي على مواصلة ما بدأته في هذا الإطار”، وامل أن “يعود من غادر لبنان في المرحلة السابقة بفعل اشتداد الازمة الى ربوعه فور تحسن ظروفه”.

وتلقى عون اليوم برقية تعزية بضحايا انفجار بلدة التليل في محافظة عكار، من الملك الأردني عبدالله الثاني، كذلك، تلقى برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام