السفيرة الاميركية زارت الرئيس عون وتباحثا بالملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 14:22

السفيرة الاميركية زارت الرئيس عون وتباحثا بالملف الحكومي

منذ 42 mins 16 August، 2021
شيا وعون
لبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين السفيرة الاميركية دوروثي شيا، التي قالت بعد اللقاء “التقيت صباح هذا اليوم رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي حيث بحثنا الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة” وقد انتهيت لتوي من لقاء فخامة الرئيس ميشال عون حيث بحثنا الموضوع نفسه”.

وأضافت شيا “الشعب يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار”، وتابعت “كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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