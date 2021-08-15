الرئيس عون دعا الى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 12:26

الرئيس عون دعا الى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار

منذ 2 ساعة 15 August، 2021
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