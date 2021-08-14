الجيش اللبناني والقوى الامنية تتدخل لوصول البنزين الى المواطنين

بدأت وحدات من الجيش اللبناني عمليات دهم للمحطات المقفلة واجبار اصحابها على تعبئة البنزين للمواطنين ومصادرة الكميات المخزّنة فيها وتوزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

ودعت قيادة الجيش المواطنين الى الابلاغ عن اي محطة عمدت الى تخزين المحروقات واقفلت ابوابها او اي جهة تقوم ببيع البنزين والمحروقات في السوق السوداء عبر الاتصال على الرقم 117.

من جهتها ، اعلنت المديرية العام لامن الدولة انها ستكثف دورياتها على المحطات والتاكد من مخزونها وعند التثبت من وجوده ستتم مصادرته.

وايضا اعلنت قوى الامن الداخلي انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يعانيه المواطن في ازمة المحروقات وستقوم بتوجيه دوريات للتاكد من مخزون المحروقات في المحطات المنتشرة على الاراضي اللبنانية.

وقبل اعلان الاتفاق مع الشركات النفطية، عم اقفال المحطات معظم المناطق اللبنانية فيما سادت مشاهد الطوابير الطويلة جدا والاشكالات امام المحطات القليلة جدا التي فتحت ابوابها.

وتزامنا مع الزحمة على محطات المحروقات ، تدخل الجيش اللبناني لفتح طريق الناعمة والجية جنوبا بعد اقفالها لمدة ساعتين من قبل بعض المجموعات.

المصدر: قناة المنار