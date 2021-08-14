مقتل طالب بإطلاق نار في إحدى المدارس في الولايات المتحدة

أكد نائب رئيس الشرطة المحلية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية كايل هارتسوك، حدوث إطلاق للنار في مدرسة ثانوية في البوكيرك بالولاية قتل نتيجته أحد الطلاب.

وقال: “تم استدعاؤنا من قبل إدارة مدرسة واشنطن في وسط مدينة البوكيرك بشأن إطلاق النار”.

وأضاف: “سرعان ما اكتشفنا أن هناك حادث إطلاق نار منفصل بين صبيين، أحدهما أطلق النار على الآخر”.

وتابع: “أيا كان من أطلق النار في الحجز، فإننا نحقق بالأمر.. للأسف، مات الطالب الذي أصيب برصاصة”.

وأشار هارتسوك، إلى أن مطلق النار يبلغ من العمر 13 عاما”، فيما لم تكتشف الشرطة سبب إطلاق النار وكيف حصل الشاب الذي أطلق النار على السلاح.

المصدر: نوفوستي