شرطة الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 21:26

شرطة الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 13 August، 2021
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