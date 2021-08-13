الطقس غدا السبت قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

– الحال العامة: طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل كما يتكون ضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.

– الأحد: مشمس دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل مع ارتفاع طفيف على الجبال وفي الداخل.

– الاثنين: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، مع ارتفاع طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 25 الى 34 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب في الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية