نقيب الاطباء يحذر: القطاع الطبي على حافة الانهيار

أبو شرف يوضح قضية خراط ويعلن درس اقتراح تغطية تكلفة استشفاء كورونا

شدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف في بيان، على أن “النقابة لا تألو جهدا في الدفاع عن الطبيب وقضاياه والوقوف بجانبه في هذه الظروف الصعبة، صحيا واجتماعيا”. وقال: “هو ذا شهيد آخر يسقط في أثناء تأديته الواجب الطبي والإنساني. انه الزميل الصديق نبيل خراط. له الرحمة‏ ولنا جميعا العزاء والبقا”ء ...