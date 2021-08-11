نقيب الاطباء يحذر: القطاع الطبي على حافة الانهيار

حذر نقيبُ الأطباء شرف أبو شرف من أنّ القطاعَ الطبيَ والتمريضيَ والاستشفائيَ على حافةِ الانهيارِ، منبهاً إلى ان المستشفياتِ مهددةٌ بالتوقف عن العمل بسببِ عدمِ توافرِ مادةِ المازوت.
المصدر: قناة المنار
حذر نقيبُ الأطباء شرف أبو شرف من أنّ القطاعَ الطبيَ والتمريضيَ والاستشفائيَ على حافةِ الانهيارِ، منبهاً إلى ان المستشفياتِ مهددةٌ بالتوقف عن العمل بسببِ عدمِ توافرِ مادةِ المازوت.
المصدر: قناة المنار
شدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف في بيان، على أن “النقابة لا تألو جهدا في الدفاع عن الطبيب وقضاياه والوقوف بجانبه في هذه الظروف الصعبة، صحيا واجتماعيا”. وقال: “هو ذا شهيد آخر يسقط في أثناء تأديته الواجب الطبي والإنساني. انه الزميل الصديق نبيل خراط. له الرحمة ولنا جميعا العزاء والبقا”ء ...