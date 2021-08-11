نقيب الاطباء يحذر: القطاع الطبي على حافة الانهيار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2021 - 17:22

نقيب الاطباء يحذر: القطاع الطبي على حافة الانهيار

منذ 10 mins 11 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

حذر نقيبُ الأطباء شرف أبو شرف من أنّ القطاعَ الطبيَ والتمريضيَ والاستشفائيَ على حافةِ الانهيارِ، منبهاً إلى ان المستشفياتِ مهددةٌ بالتوقف عن العمل بسببِ عدمِ توافرِ مادةِ المازوت.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

نقيب أطباء لبنان البروفسور شرف أبو شرف

أبو شرف يوضح قضية خراط ويعلن درس اقتراح تغطية تكلفة استشفاء كورونا

شدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف في بيان، على أن “النقابة لا تألو جهدا في الدفاع عن الطبيب وقضاياه والوقوف بجانبه في هذه الظروف الصعبة، صحيا واجتماعيا”. وقال: “هو ذا شهيد آخر يسقط في أثناء تأديته الواجب الطبي والإنساني. انه الزميل الصديق نبيل خراط. له الرحمة‏ ولنا جميعا العزاء والبقا”ء ...